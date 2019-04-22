الحوثيون يحتجزون 20 شاحنة محملة بالمساعدات الدولية

المصدر: Ⅶ إب - وكالات

احتجزت ميليشيا الحوثي 20 شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل مساعدات إغاثية ومشتقات نفطية خاصة بالمستشفيات في محافظة إب وسط اليمن.

مسؤولية

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، أمس، إن هذه الجريمة تأكيد لتحمّل الميليشيا مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في المناطق غير المحررة.

إجراءات

وأكد فتح، في تصريحات صحافية، أن هذه الإجراءات الإرهابية تتنافى مع كل أخلاقيات العمل الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة.

تدخل

كما طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والضغط على الحوثيين للإفراج عن الشاحنات الإغاثية.