الميليشيا تدمر 2600 مدرسة

المصدر: Ⅶ الرياض ـ سبأنت

أعلن وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس، إن الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي دمرت أكثر من 2600 مدرسة في مختلف المحافظات، وأن المملكة العربية السعودية ساهمت بشكل كبير في تذليل الصعوبات التي واجهت العملية التعليمية في اليمن.

تحديات

وأوضح، أن العملية التعليمية في اليمن تواجه ثلاثة تحديات، تم تجاوز اثنين منها وهي الكتاب المدرسي، والكرسي المدرسي، وبقي التحدي الثالث المتمثل في المبنى المدرسي.

تدشين مشروع

جاء ذلك خلال تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، لمشروع «معاً من أجل التعليم في اليمن»، بالتعاون مع وزارة التعليم في المملكة وقيادة قوات التحالف، بالعاصمة الرياض.