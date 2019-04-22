المسماري لـ "البيان": حسم معركة طرابلس سيكون ضربة قوية لتركيا وقطر

المصدر: دبي - ليلى بن هدنة

أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في حوار ينشر اليوم الإثنين في صحيفة «البيان» أن الجيش يتمركز الآن على تخوم طرابلس، ووصل إلى عدد من الحارات،حيث تم محاصرة القاطع الغربي والقاطع الجنوب الغربي، متوقعا حسم معركة تحرير العاصمة قبل رمضان لكنه شدد على حرص الجيش على سلامة المدنيين.

و قال إن الجيش الليبي بات «يحارب دولاً تقف وراء الميليشيا والتنظيمات الإرهابية، حيث قدمت أسلحة للإرهابيين» .

وأضاف: «نحن في المعركة الحاسمة والأخيرة ضد الإرهاب في ليبيا، وأن حسم معركة طرابلس سيكون ضربة قوية لتركيا وقطر».ولن يسمح بأن تكون ليبيا نقطة إجرامية تهدد السلم الدولي.



