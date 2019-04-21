قرقاش: المبادرات السعودية الإماراتية لخير المواطن العربي

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم "الاحد"، ان المبادرات السعودية الإماراتية المشتركة خيّرة في معناها وسامية في أهدافها وعميقة في تأثيرها، ومحفّز حقيقي للعمل الجماعي الهادف والإيجابي، لخير المواطن العربي.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في "تويتر": " المبادرات السعودية الاماراتية المشتركة خيّرة في معناها وسامية في أهدافها وعميقة في تأثيرها، العمل المشترك الذي تتصدره الرياض وأبوظبي هو لخير المواطن العربي في دعمه لاستقراره وأمانه، كما أنه محفّز حقيقي للعمل الجماعي الهادف والإيجابي. "