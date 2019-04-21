رئيس المجلس الانتقالي السوداني: سنسلم السلطة للشعب دون تأخير

المصدر: البيان الالكتروني

قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان إن المجلس سيسلم السلطة للشعب دون تأخير.

وثمن البرهان، في مقابلة مع التلفزيون السوداني، دور الشباب في الثورة وقال إنه يقف إلى جانبهم، مشيراً إلى أن المجلس ليس خصماً لأحد.

وأشار إلى أن المجلس العسكري يفضل تشكيل حكومة تكنوقيراط.

وقال إن القوى السياسية قدمت أكثر من 100 رؤية وتدرس اللجنة السياسية هذه الرؤى، ونتوقع أن نكون سلمنا الردود عليها قبل نهاية الأسبوع.

وأعلن البرهان استعداده تسليم مقاليد الحكم "غداً" إذا اتفقت الساحة السياسية.

وأشار إلى أن مؤسسات النظام السابق نخر بها الفساد وبدأنا الهيكلة بالمؤسسة العسكرية والكثير من الأمور ستترك للحكومة السودانية المقبلة لإصلاحها.

وبين أنه تمت إحالة الصف الأول من جهاز الأمن للتقاعد