الإمارات والسعودية تقدمان 3 مليارات دولار دعماً للسودان

المصدر:
  • وام
التاريخ:

استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق من منطلق التعاون البناء و دعما لجمهورية السودان الشقيقة أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني و ذلك لتقوية مركزه المالي و تخفيف الضغوط على الجنيه السوداني و تحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف .. كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق و تشمل الغذاء و الدواء و مشتقات النفط.

كلمات دالة:
Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى