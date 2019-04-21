الإمارات والسعودية تقدمان 3 مليارات دولار دعماً للسودان

المصدر: وام

استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق من منطلق التعاون البناء و دعما لجمهورية السودان الشقيقة أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني و ذلك لتقوية مركزه المالي و تخفيف الضغوط على الجنيه السوداني و تحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف .. كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق و تشمل الغذاء و الدواء و مشتقات النفط.