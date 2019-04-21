بدء الحوار بين «الانتقالي» والقوى السياسية في السودان

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان، وكالات

التقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عمر زين العابدين، الليلة الماضية، بالقصر الجمهوري بوفد قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال صديق يوسف، القيادي في «تحالف الحرية والتغيير»، الذي يضم تجمع المهنيين وعدداً من الأحزاب السياسية، في تصريح صحافي، «إن اللقاء جاء استجابة لدعوة من المجلس العسكري الانتقالي وتناول الوضع السياسي الراهن والحل الشامل لقضية السودان».

وأوضح يوسف أنهم أطلعوا المجلس على رؤيتهم للأوضاع الراهنة، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق إلى كيفية استمرار التنسيق والتواصل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي للنقاش حول كيفية تسليم وانتقال الحكم لسلطة مدنية استجابة للحراك الجماهيري ومطالبه.

وتمسّك تجمّع المهنيين السودانيين بتشكيل حكومة مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، قبل ساعات من الاجتماع.

وقال محمد يوسف المصطفى، القيادي في التجمع، عقب لقائه وفداً رفيعاً من الاتحاد الإفريقي بقيادة رئيسه موسى فكي، إنه جرى تأكيد ضرورة انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يشرف عليها مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن دور الجيش يجب أن ينحصر في حماية الشعب وليس حكم الشعب.