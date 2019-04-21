بدعم إماراتي.. افتتاح وشيك لمطار الريان الدولي في حضرموت

المصدر: Ⅶ عدن - ياسر اليافعي

يترقب أبناء محافظة حضرموت وباقي المحافظات اليمنية افتتاح مطار الريان الدولي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، حيث تجري هذه الأيام وبمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مناطق ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة، الاستعدادات النهائية لافتتاح المطار بعد بناء صالات المطار وتزويدها بما تحتاجه من أجهزة ومعدات حديثة، وكذلك صيانة مدرجات المطار وإنشاء أبراج المراقبة بدعم من دولة الإمارات.

الزائر إلى المطار يشاهد كل الموظفين من مشرفين وإدارة وعمال وشركة منفذة يعملون كخلية نحل لاستكمال ما تبقى من تشطيبات. ويعد مطار الريان الدولي من أبرز المطارات المحلية، توقف عن العمل بعد سقوط المدينة بيد عناصر تنظيم القاعدة في أبريل 2015.

دور إماراتي

وبحسب تصريح مدير المطار، أنيس باصويطين، لـ«البيان» فإن دولة الإمارات كان لها دور كبير في دعم وتمويل المطار، وكذلك شراء كل احتياجاته من أجهزة حديثة، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي يقدمها مطار الريان.

وقال، إنه تم رفد مطار الريان الدولي بـ 11 جهاز تفتيش حديثاً بمواصفات عالمية وصلت عبر الجو والبحر من أمريكا، بما يضمن أن الإجراءات الأمنية في المطار ستكون وفق معايير دولية متعارف عليها في مطارات عالمية. وأضاف، أنه لأول مرة في المطارات اليمنية يتم إنشاء غرفة ألعاب خاصة بالأطفال في صالة الانتظار، كما تم إنشاء كونترات بخطين مستقيمين من أجل تسهيل مهام التعامل مع كثرة المسافرين والتخفيف من الازدحام. وقال إن المطار يخدم أربع محافظات رئيسية هي حضرموت والمهرة سقطرى وشبوة.

وتحدث أن المطار تم بناؤه من الصفر في وقت قياسي، وذلك خلال عام، كما تحدث عن عملية تجري لتأهيل المطار القديم، بحيث يكون مطار الريان عبارة عن ثلاثة مبانٍ حديثة بنتها الإمارات، بالإضافة إلى المطار القديم الذي توقف العمل فيه نتيجة الاختلالات الأمنية، بالإضافة إلى المطار القديم الذي سيجري إعادة تأهيله بدعم من دولة الإمارات بما يجعل مطار الريان من أهم المطارات الدولية في اليمن.

ارتياح شعبي

وعبّر مواطنون في حضرموت عن سعادتهم وارتياحهم بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق لمدينة المكلا، بعد الإنجازات الأمنية الكبيرة، التي تحققت منذ طرد عناصر تنظيم القاعدة من مناطق ساحل حضرموت قبل ثلاث سنوات بدعم من التحالف العربي.

الإعلامي محمد باحميل قال لـ«البيان»، إن افتتاح مطار الريان الدولي يعد من أهم الإنجازات التي تتحقق لمحافظة حضرموت عقب الإنجازات الأمنية. وأضاف، افتتاح المطار سيعيد لمدينة المكلا مكانتها التي تستحقها، وستعود نقطة جذب سياحية للداخل والخارج لما تتمتع به من مميزات سياحية وتاريخية متعددة.