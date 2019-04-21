المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يختتم جولته في سقطرى

المصدر: Ⅶ سقطرى - وام

اختتم وفد من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، زيارة ناجحة لجزيرة سقطرى، نظم خلالها عدداً من الأنشطة والمحاضرات التثقيفية والتوعوية لأمهات وأطفال الجزيرة.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إنّ الزيارة كانت ناجحة بامتياز بفضل التوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي كانت تتابع زيارة الوفد والنجاح الذي حققه من خلال تنظيم محاضرات تثقيفية توعوية للأمهات والأطفال نالت إعجاب الجميع، وأقبلن عليها باهتمام كبير.

وأوضحت أنّ الوفد زار خلال أربعة أيام من جولته أكثر من عشر مناطق في سقطرى، والتقى مع الأهالي خاصة الأمهات والأطفال وتعرف على احتياجاتهم والصعوبات التي تعاني منها المرأة بشكل عام في الجزيرة.

وذكرت أنّ أعضاء الفريق استمع إلى الأمهات والأطفال عن المستشفيات المقامة في الجزيرة والتخصصات الطبية المتعلقة بالأم والطفل ومعرفة احتياجاتها، خاصة مستشفى خليفة بن زايد آل نهيان، الذي أقامته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وأشاد أهالي سقطرى بالمساعدات القيمة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني الشقيق بصفة عامة ولجزيرة سقطرى خاصة وبدور سمو الشيخة فاطمة «أم الإمارات» في دعم الأمهات والأطفال في الجزيرة.

وقام وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي ضم فريقاً طبياً من المستشفى الطبي الجديد في أبوظبي بزيارة أكثر من عشر مناطق في جزيرة سقطرى، التقى خلالها بالأهالي ونظم محاضرات تثقيفية توعوية للأمهات والأطفال وتركزت معظمها على الجوانب الصحية الضرورية التي تستهدف صحة الأم ما قبل وبعد الولادة.