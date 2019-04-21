مبعوثون روس يلتقون بالأسد

المصدر: Ⅶ موسكو- رويترز

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن عدداً من المبعوثين الروس التقوا بالرئيس السوري بشار الأسد، وبحثوا معه تشكيل لجنة دستورية، إضافة إلى سبل تحسين علاقات سوريا مع الدول العربية المجاورة. وقالت الوزارة في بيان، «إن الأسد التقى بمبعوث روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين وعدد من المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية».

ويعد تشكيل لجنة دستورية أمراً جوهرياً لإجراء إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة تهدف إلى توحيد سوريا وإنهاء الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات تقريباً، والتي قتلت مئات الآلاف من الأشخاص، وشردت نحو نصف عدد السكان قبل الحرب الذي يبلغ 22 مليون نسمة.