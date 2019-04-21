كوسوفو تستعيد 110 من مواطنيها في سوريا

المصدر: Ⅶ بريشتينا - رويترز

أعلنت الحكومة في كوسوفو، أنها استعادت 110 من مواطنيها من سوريا، من بينهم متشددون ذهبوا إلى هناك للقتال في الحرب الأهلية، بالإضافة إلى 74 طفلاً. وبعد انهيار داعش في سوريا والعراق تواجه دول حول العالم معضلة بشأن التعامل مع المتشددين وأسرهم الذين يريدون العودة لبلادهم.

وكان أكثر من 300 من مواطني كوسوفو من الرجال والنساء والأطفال قد سافروا إلى سوريا بعد 2012. وقُتل نحو 70 رجلاً كانوا يحاربون في صفوف جماعات متطرفة.

وقال وزير العدل في كوسوفو، أبيلارد تاهيري، في مؤتمر صحافي: «في الساعات المبكرة من الصباح نظمت عملية مهمة وحساسة استعادت فيها حكومة كوسوفو بمساعدة الولايات المتحدة 110 من مواطنيها من سوريا». ولم يحدد تاهيري دور الولايات المتحدة في العملية، لكن طائرة يحمل ذيلها العلم الأمريكي شوهدت في منطقة الشحن من مطار بريشتينا أثناء تنفيذ العملية.