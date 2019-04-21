شحنات أسلحة قطرية لإرهابيي طرابلس ومصراتة

المصدر: تونس - البيان

كشفت مصادر تونسية، عن أن طائرة شحن قطرية هبطت بمطار جربة جنوب شرق العاصمة، حاملة كميات من الأسلحة لميليشيات طرابلس ومصراتة. وأعلنت النائبة في البرلمان التونسي عن حركة نداء تونس، لمياء بلمليح، عن توفر معلومات تؤكد هبوط طائرة شحن عسكرية قطرية في أحد مطارات تونس، تحمل أسلحة بغرض إيصالها للميليشيات المسلحة في ليبيا.

وأكدت بلمليح في تدوينة على «فيسبوك»، أن المعلومات التي وصلتها تفيد بأن الطائرة حطت بمطار جربة مساء الخميس، وعلى متنها أسلحة ومعدات عسكرية لدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا، مشيرة إلى أنها اتصلت بالجهات المختصة التونسية وأكدت لها هذه الجهات صحة وجود الطائرة، مبينة أن تلك الجهات عللت وجود الطائرة لأسباب فنية لا علاقة لها بما يحصل بليبيا.

وقال مصدر مسؤول تونسي، إن طائرة عسكرية قطرية قد حطت بمطار جربة جرجيس لدواع تقنية بحتة، وبعد نيلها لترخيص مسبق من السلط الرسمية التونسية. وأضاف: «تستقبل مطاراتنا دائماً طائرات من جميع البلدان وذلك لدواعٍ مختلفة من بينها التقنية أو التزود بالوقود، ويتم ذلك بعد تنسيق وترخيص مسبق من السلط المعنية».

إلى ذلك، نقلت قناة «ليبيا الحدث» عن شهود عيان، تأكيدهم وصول مركبات عسكرية إلى الميليشيات مروراً بمدينة زوارة المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس، فيما تحدث مصادر ميدانية، أمس، عن مشاهدة مروحية تحمل العلم القطري، وقد هبطت على الساحل الرابط بين مدينتي صبراتة وزوارة غربي طرابلس. ويشير مراقبون إلى أن تونس وجدت نفسها على المحك في ظل وجود ضغوط من حركة النهضة الإخوانية على السلطات الحكومية للسماح بنقل معدات معدات عسكرية لفائدة الميليشيات في طرابلس.

وأعلنت وسائل إعلام مقرّبة من إخوان تونس، أمس، أنّ السلطات المحلية منعت وزير الخارجية للحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج من عقد مؤتمر صحافي للتعريف بأحدث مستجدات معركة تحرير طرابلس، مشيرة إلى أنّ الفندق الذي كان سيحتضن المؤتمر اعتذر في آخر لحظة، وأن فنادق أخرى كان لها ذات الموقف.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية التونسية، أنه يجري العمل حالياً على عقد اجتماع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس العاصمة، لتنسيق جهود الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.