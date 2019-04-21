اعتقالات جديدة لمسؤولين سابقين

المصدر: الخرطوم - وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقطعاً مصوراً يُظهر أفراداً من الشرطة العسكرية وهم يلقون القبض على وزير الشباب والرياضة السابق حاج ماجد سوار في مطار الخرطوم. وتظهر في الفيديو حشود ضخمة وهي تحيط المجموعة العسكرية التي تقبض على سوار الذي كان يحاول الخروج من السودان على ما يبدو. وكان سوار سفيراً لبلاده لدى ليبيا، كما أنه قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً.

وفي السياق ذاته،اعتقلت الاستخبارات السودانية في المؤتمر الوطني نافع علي نافع كما تم اعتقال رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان أصدر،أول من أمس، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، بعد عزل الرئيس عمر البشير.