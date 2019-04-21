مقاتلون أجانب

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، العميد عبده مجلي، أن ميليشيا الحوثي أدخلت خلال الأيام الماضية العشرات من المقاتلين الأجانب من القارة الأفريقية إلى مدينة الحديدة من الجهة الشمالية للمدينة.

وأوضح مجلي، في تصريحات صحافية، أن هذه الخطوة تأتي بهدف تكثيف الميليشيا تعزيزاتها العسكرية والقيام بأعمال قتالية في المدينة، لافتاً إلى أن الجيش رصد موقعين سريين داخل مناطق سكنية لتصنيع وتجميع الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أنه لم يتم التحرك صوب تلك المواقع التي رصدها الجيش نظراً لصعوبة التعامل معها في هذه المرحلة، لقربها من مناطق مأهولة، إلا أنه يدرس جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع تلك المواقع بما يتوافق مع قواعد الاشتباك.

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لقي مواطنان يمنيان مصرعهما بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحديدة. وذكرت مصادر محلية، إن اثنين من أهالي قرية المسنى الواقعة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة هما إبراهيم عبدالله دوش، وعبيد ابراهيم خبش، كانا على متن دراجة نارية عندما انفجر بهما لغم أرضي زرعته الميليشيا الحوثية في قريتهما «المسنى» قبل دحرها منها.

وأوضح المصدر أن فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة سارعت في نقلهما إلى المستشفى الميداني بالدريهمي، إلا أن حالتيهما كانتا حرجتين وتوفيا على الفور.