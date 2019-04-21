حملة توعية في مأرب لدمج الأطفال المجندين في المجتمع

المصدر: مأرب - واس

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب، حلقة نقاشية عن كيفية تذليل الصعوبات التي توجه الأطفال المجندين والذين يتم إعادة تأهيلهم بهدف دمجهم في المجتمع وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.

وأكد المشاركون، أن أغلب الصعوبات التي تواجه الأطفال تتمحور حول تدمير المدارس واحتلالها من قبل الميليشيا الحوثية، وارتفاع نسبة النزوح، فتصبح المدارس القريبة من الأطفال غير قادرة على الاستيعاب.

وأضافوا، أن فقدان الوثائق المدرسية من شهادات وكشوفات للدرجات مثلت عائقاً أمام التحاق عدد من الأطفال بالمدارس، لأن الطفل لا يستطيع أن يثبت أنه كان في صف معين، ناهيك عن الظروف المعيشية الصعبة، نتيجة النزوح وفقدان الأسر لمصادر رزقها فلا تدفع أطفالها لمواصلة تعليمهم.