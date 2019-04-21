وزيرة يمنية تدعو المانحين لتوسيع تدخلاتهم في مجال تشغيل العاطلين

المصدر: Ⅶ القاهرة- واس

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، ابتهاج الكمال، منظمة العمل الدولية والمانحين لتوسيع تدخلاتهم في مجال التشغيل والعمل اللائق، وتفعيل خطة تشغيل العاطلين كأولوية قصوى في ظل الظروف الصعبة، التي تواجه التنمية بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص.

وأشارت الوزيرة اليمنية في كلمة بلادها، التي ألقتها في الدورة الـسادسة لمؤتمر العمل العربي في العاصمة المصرية القاهرة، إلى تداعيات انقلاب الحوثيين واستمرار حربهم ضد اليمنيين، ومن ذلك تراجع النمو الاقتصادي وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، وتدمير البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة لتصل إلى 85% في العام الماضي. وتطرقت الوزيرة الكمال إلى جهود الحكومة الشرعية لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وقرارها زيادة المرتبات بـ30% لموظفي الجهاز الحكومي والعسكري والمتقاعدين.

وقالت: «إن تلك الخطوات أسهمت في تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة التزايد المستمر في تكاليف المعيشة، بسبب استمرار الحرب في اليمن وتفاقم تداعياتها على فئات سكانية واسعة».