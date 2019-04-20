انفجار وإطلاق نار في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الأفغانية

المصدر: وكالات

وقع انفجار قرب القصر الرئاسي ووزارة الاتصالات ومبان حكومية في العاصمة الأفغانية، كابول اليوم السبت.

ووقع الحادث في منطقة الشرطة الثانية في كابول، وهي واحدة من أكثر المناطق المكتظة بالسكان في المدينة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي إن الانفجار أعقبه إطلاق نار بشكل متقطع.

وذكرت قناة "أريانا نيوز" التلفزيونية المحلية أنه بعد الانفجار، دخل عدد من المهاجمين وزارة الاتصالات، حيث يتبادلون حاليا إطلاق النار مع قوات الأمن.

وتصاعد الدخان من جزء من مبنى الوزارة، الذي يبعد أمتارا فقط من القصر الرئاسي الأفغاني.

وأظهرت صور تلفزيونية أيضا مناطق طوقتها قوات الأمن، التي لا تسمح لسيارات الإسعاف بإخلاء الضحايا المحتملين بسبب تهديدات.

ولم يُعرف بعد الطريقة التي تم بها تنفيذ الانفجار ولا الهدف منه. ولم يتضح عدد الضحايا المحتملين الذين سقطوا نتيجة للانفجار.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار بعد.