روسيا تضيّق الخناق على ميليشيات إيران في حلب

شهدت مدينة حلب صدامات مسلحة بين موالين لروسيا وميليشيات إيرانية، وذلك على خلفية محاولة الميليشيات إيجاد موطئ قدم دائم لها في المدينة.

وذكرت مصادر أن اشتباكات اندلعت بين عناصر تابعة لروسيا وأخرى لإيران في محيط المطار، وذلك بعد أيام من اشتباكات مماثلة وسط مدينة حلب، وسط أنباء عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني للمدينة للوقوف على الأزمة.

وبحسب ناشطين، فإن الاشتباك يعود لمحاولة ميليشيات إيرانية السيطرة على المطار الذي تتخذه الشرطة العسكرية الروسية قاعدة لها شرقي حلب، ما أدى إلى حدوث مواجهة. الحسكة ـ البيان

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