الإمارات ترحب بالتعاون الأمريكي ضد الحوثي والقاعدة

المصدر: واشنطن ـ وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات والولايات المتحدة تربط بينهما علاقة صداقة وتحالف متينة. وقال سموه خلال لقائه كلاً من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومستشار شؤون الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في واشنطن، إن الشراكة الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة «تقوم على أسس من القيم المشتركة والتطلع نحو بناء مستقبل يسوده المزيد من الاندماج والسلم والانسجام بين مجتمعات المنطقة».

وتناولت مباحثات سموه مع المسؤولين الأمريكيين أوجه التعاون بين البلدين والتي تهدف لتحقيق الازدهار وإشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومختلف أرجاء العالم من خلال رؤية مشتركة. كما تم بحث العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومن بينها مكافحة التطرف وحل النزاع في اليمن والعمل على تعزيز استقرار وأمن المنطقة.

وأكد سموه ترحيب دولة الإمارات بالتعاون المستمر مع الولايات المتحدة في اليمن لمجابهة الحوثيين المدعومين من إيران وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

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