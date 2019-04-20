الإعلان عن مجلس مدني للحكم في السودان غداً

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

أعلن تجمّع المهنيين السودانيين عن اعتزامه الكشف عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري. وأكّد التجمّع في بيان أنّه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني خلال مؤتمر صحافي غداً الأحد خارج مقر القيادة العامة للجيش، فضلاً عن استعراض تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً. وكشف قيادي في المعارضة السودانية عن أنّ المعارضة ستطرح مرشحين أغلبهم تكنوقراط.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، الناطق باسم قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج في تصريحات لـ«البيان»، إن 80 في المئة من قرارات المجلس العسكري حتى الآن لا ترمي في اتجاه تكريس السلطة بيده، مشيراً إلى أنّ قراراته بإقالة المسؤولين من رموز النظام السابق والمتماهين معه سياسياً وفكرياً وعزلهم من وزارات الخارجية والإعلام وغيرها، إيجابية، وتمضي في اتجاه تأمين الانتقال السلس للسلطة.

وتوافد عشرات آلاف السودانيين، أمس، على مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، حيث أدوا صلاة الجمعة، معلنين تمسكهم بمطالبهم للمجلس العسكري بتسريع الخطى نحو تسليم السلطة لحكومة مدنية.

وطرد سودانيون الإخواني إبراهيم السنوسي، خليفة مؤسس الحركة الإسلامية السياسية في السودان حسن الترابي في حزب المؤتمر الشعبي، الذي أوجده منذ 18 عاماً، من المسجد العتيق بالخرطوم.

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