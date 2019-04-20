إقبال كثيف للمصريين في الإمارات على «استفتاء الدستور»

المصدر: أبوظبي، دبي- مصطفى خليفة ــ عواصم - وكالات

توافد المصريون المقيمون في الإمارات بكثافة أمس ومنذ الصباح الباكر إلى لجان التصويت في السفارة المصرية بأبوظبي والقنصلية العامة في دبي للاقتراع على التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب المصري أخيراً، ودعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات محددة أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 من أبريل الجاري موعداً لاقتراع للمصريين في الخارج، بينما تصدرت المرأة المصرية استفتاء التعديلات الدستورية في الخارج.



وصرّح سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة شريف البديوي مع بدء عملية الاقتراع: «تم فتح اللجان عند الساعة التاسعة صباحاً لاستقبال الناخبين مع توفير خيام خارجية مكيفة وتسهيل وصول الناخب إلى صندوق الاقتراع، حيث لا تستغرق عملية التصويت أكثر من 5 دقائق، وذلك بعد أن يقدم الناخب للجنة الانتخابية بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر الجديد الذي يحتوي على الرقم القومي».



وأوضح أن عملية التصويت تستمر حتى التاسعة مساءً خلال أيام الاقتراع المحددة، مشيراً إلى أنه يحق التصويت لكل مواطن مصري موجود بدولة الإمارات مقيماً كان أو زائراً خلال فترة الاقتراع، ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر.



وأشاد السفير المصري بتعاون الجهات المسؤولة في الإمارات وتوفير كل الإمكانات لتسهيل عمليات الاقتراع في مقرات التصويت بأبوظبي ودبي.



وقال البديوي إن السفارة والقنصلية توفران خلال أيام الاقتراع فرصة تسجيل أسماء أبناء الجالية فيما يتعلق بالموقف التجنيدي، وكذلك استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث من المقرر قريباً قدوم اللجنة العسكرية لإنهاء الموقف التجنيدي بالتزامن مع قدوم لجنة الأحوال المدنية لتجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي.

وتابع: «عند تحديد موعد قدوم اللجنتين سيتم الاتصال بالمصريين الذين قيدوا أسماءهم لإبلاغهم بموعد القدوم إلى السفارة أو القنصلية لإنجاز المعاملة»، لافتاً إلى أن السفارة تقدم عدداً كبيراً من الخدمات، في مقدمتها تجديد جوازات السفر وتصريح العمل والتصديقات واستخراج شهادات الميلاد والتوكيلات.

وتصدرت المرأة المصرية في الخارج المشهد في أول أيام التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية.



وشاركت الناخبات المصريات بكثافة في الساعات الأولى للتصويت، وحرصت السيدات على الحضور أمام مقار لجان الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية المصرية، والاصطفاف في طوابير للإدلاء بأصواتهن.

وتوافدت المصريات في الخارج على اللجان في أبوظبي ودبي والرياض والكويت وعمان والمنامة، وهن يرفعن الأعلام المصرية واللافتات التي تحضّ الناخبين على المشاركة في التعديلات الدستورية.

كما حرصت بعض السيدات على اصطحاب أطفالهن، وسط أجواء احتفالية أمام مقر لجان الاقتراع، في أول أيام التصويت باستفتاء التعديلات الدستورية.



وشهدت مقار لجان الاقتراع في سيدني ونيوزيلندا إقبالاً كثيفاً من الناخبات المصريات للمشاركة في التصويت على الاستفتاء.

وتبلغ الكتلة التصويتية للمصريين في الخارج نحو 9.5 ملايين مصري مسجلين في البعثات الدبلوماسية في 124 دولة، تتوزع على مقار انتخابية يبلغ عددها نحو 139 مقراً انتخابياً، وفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات.

يشار إلى أن أبرز التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها تتضمن زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.