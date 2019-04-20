مسيرة ضد الغلاء غربي تونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

خرجت مسيرة، أمس، بمدينة الكاف غربي تونس، احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. وكان الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف الواقعة بولاية تحمل نفس الاسم، قد دعا إلى الخروج في المسيرة التي شارك فيها المواطنون والنقابيون والمعطلون عن العمل ومكونات المجتمع المدني في الجهة، وجابت أرجاء المدينة للتنديد بتدهور المقدرة الشرائية. ورفع المحتجون في المسيرة لافتات تتضمن مطالب أخرى اجتماعية وتنموية في الجهة تشمل التشغيل والعدالة الضريبية. وتتزامن المسيرة مع اعتصام ينفذه عاطلون من حاملي الشهادات العليا أمام مقر الولاية للمطالبة بفرص عمل.

وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، إبراهيم القاسمي، إن المسيرة تأتي لتحفيز الحكومة للالتفات إلى الجهة، ووضع حد للتشغيل الهش، ودعماً لمطالب المعتصمين من المعطلين عن العمل المطالبة بالتشغيل والتنمية كحق دستوري، مشيراً إلى خطوات تصعيدية مثل الإضراب العام في الولاية، ما لم تستجب الحكومة إلى مطالب الجهة من التنمية.