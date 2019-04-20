ماكرون يستقبل وفداً من «قسد» في الإليزيه

المصدر: باريس - أ.ف.ب

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفداً من التحالف العربي الكردي الذي يقاتل في سوريا تنظيم داعش الإرهابي، وأكد له دعم باريس لمكافحة التنظيم، فيما تعد هذه القوى أن حلفاءها الغربيين تخلوا عنها.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أكد لهؤلاء الممثلين عن قوات سوريا الديموقراطية «استمرار الدعم الفعلي لفرنسا في مكافحة داعش الذي ما زال يشكل تهديداً للأمن الجماعي، وخصوصاً في إدارة المقاتلين الإرهابيين الذين أسروا، وعائلاتهم».

وخلال اللقاء، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس ستقدم دعماً مالياً «لتلبية الحاجات الإنسانية والدفع باتجاه الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين في سوريا».

وفي الأول من الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عن مساعدة إنسانية بقيمة مليون يورو للنازحين في المخيمات في شمال شرقي سوريا.