تحذير من عودة انتشار وباء الكوليرا في اليمن

المصدر: عدن - البيان، أ.ف.ب

حذرت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية من عودة تفشي مرض الكوليرا على نطاق واسع في اليمن، مع ارتفاع عدد الحالات المشتبه بها هذا العام إلى نحو مئتي ألف، حيث تستمر الأوضاع الصحية في التدهور نتيجة الانقلاب الحوثي وتدمير البنية التحتية على أيدي الميليشيا الإيرانية.

ونبهت المنظمة الخيرية في بيان من «مغبة عودة ارتفاع ما هو بالفعل أسوأ تفشٍ للكوليرا بالعالم»، مشيرة إلى أنه يُشتبه في إصابة نحو 195 ألف شخص بهذا المرض هذا العام.

وذكرت أوكسفام أنه في الأسبوعين الأخيرين من مارس الماضي، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 2500 حالة مشتبه بها يومياً، وذلك يعد ارتفاعاً ملحوظاً عن الحالات المبلغ عنها في فبراير هذا العام والتي وصلت إلى ألف حالة يومياً». وبحسب البيان فإن هذا يزيد «بأكثر من عشرة أضعاف عن عدد الحالات المبلغ عنها والوفيات المرتبطة بها خلال نفس الفترة من عام 2018». وقالت المنظمة إن الوباء قتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص مُنذ بدء تفشي المرض عام 2016.