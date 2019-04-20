مسؤول أممي يناشد الدول تحمل مسؤولياتها تجاه عائلات «داعش»

المصدر: جنيف ـ أ.ف.ب

دعا مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى تحمّل الدول مسؤولياتها تجاه مواطنيها المكدسين في مخيم في سوريا بينهم آلاف الأبناء الأجانب من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون السورية بانوس مومتزيس خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «ثمة في الدرجة الأولى مسؤولية على الدول تجاه مواطنيها».

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يعيش حوالي ثلاثة آلاف طفل من 43 بلداً في مخيم الهول في شمال شرق سوريا منذ الحملة الأخيرة التي أطلقها تحالف عربي كردي ضد تنظيم داعش في ديسمبر الماضي. وازداد عدد سكان هذا المخيم الخاضع لإدارة كردية من 10 آلاف إلى أكثر من 75 ألفاً، وفق مومتزيس. وأشار إلى أن الظروف في داخل المخيم وعلى الطرق كانت سيئة للغاية.