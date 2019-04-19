المسماري: الجيش يسعى للحفاظ على حياة سكان طرابلس

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن هدف الجيش هو "الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم بطرابلس".

وقال خلال مؤتمر صحفي ، الجمعة، إن "الجيش الليبي ملتزم بقواعد الاشتباك وبالقانون الإنساني".

وألمح إلى أن قوات حكومة الوفاق في طربلس "شنت غارة جوية على الجيش الليبي، ولكن لم تحدث أي إصابات".

وشدد المتحدث على أن "العمليات في طرابلس تتقدم بسلاسة وثبات".

وأكد أن "الأمن مستتب في مدينة غريان"، نافياً أي شائعات متصلة بالمدينة.

وقال إن "جماعات إرهابية من القاعدة والنصرة أتوا من سوريا عبر تركيا إلى طرابلس".

وهدد بأن "عهد الاعتداءات غير المحاسب عليها قد ولَّى".

وأفاد عن قيام الجيش الوطني "بتسليم قاعدة تمنهنت لوزارة الداخلية بعد إحباط هجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 15 من المهاجمين".