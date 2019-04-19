بدء تصويت المصريين في الخارج على تعديلات دستورية

المصدر: البيان الالكتروني

بدأ المصريون في الخارج اليوم الجمعة التصويت في الاستفتاء على بعض التعديلات في الدستور.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وتوجه المصريون في الإمارات، والسعودية، و الأردن والكويت واستراليا، ونيوزيلندا وايطاليا للإدلاء بأصواتهم في السفارات والقنصليات المصرية في هذه البلاد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي مواعيد اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أوضحت أن الاستفتاء للمصريين في الخارج سيكون أيام 19 و 20 و 21 أبريل الجاري.

وأضافت الهيئة ، أن الاستفتاء على التعديلات للمصريين داخل مصر سيكون أيام 20 و 21 و 22 أبريل الجاري.

وكان مجلس النواب المصري وافق يوم الثلاثاء الماضي، بصورة نهائية على مشروع التعديلات الدستورية، الأمر الذي مهد الطريق لعرضه على الاستفتاء العام.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع التعديلات المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بتأييد 531 نائبًا ورفض 22، وامتناع نائب واحد، وذلك من أصل مشاركة 554، من نواب المجلس البالغ عدد مقاعده 596 مقعدا.