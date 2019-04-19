ترامب: كان بإمكاني طرد مولر وجميع القائمين على التحقيق

المصدر: وكالات

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نفسه بعد الكشف عن محاولته طرد روبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيرا إلى أنه يملك صلاحية طرد أي شخص يريده.

ونشر ترامب تغريدة من طائرته الرئاسية خلال توجهه إلى فلوريدا قال فيها "أملك صلاحية إنهاء عملية الملاحقة بأكملها لو أردت. كان بإمكاني طرد الجميع، بمن فيهم مولر، لو أردت ذلك، لكني اخترت ألا أفعل".

وأضاف "كان لي الحق في استخدام صلاحياتي الرئاسية، لكني لم أفعل".

وأشار تقرير مولر الذي نشر الخميس إلى أن الرئيس الأميركي "أمر" في يونيو 2017 رئيس القسم القانوني في البيت الأبيض دون ماكغان باتهام روبرت مولر بـ"تضارب المصالح" والمطالبة بـ"إنهاء خدمته، غير أن ماكغان رفض الانصياع.