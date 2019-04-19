5939

سقط تنظيم داعش، ولم يبق له أرض يحكمها، بعد أن حررت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي آخر معاقله في الباغوز شرق سوريا.

لكن التهديد باق، والرئيس دونالد ترامب الذي أعلن هزيمة التنظيم المتشدد قال إن واشنطن ستبقى «يقظة».

وظهر التنظيم عام 2014، عندما سيطر على مدينتي الموصل وتكريت بالعراق، ثم محافظات الرقة وإدلب ودير الزور بسوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى على يد داعش وصل إلى 5939، منهم 5087 رجلاً وشاباً، و476 طفلاً دون سن 18، و376 سيدة فوق سن الـ18. إسطنبول ـ البيان

3

«سمسم» هو موقع إلكتروني موجه للاجئين، أطلقته جمعية «فرنسا أرض لجوء»، أطلق قبل 3 سنوات، يهدف هذا الموقع إلى توفير عناوين ومعلومات هامة وأساسية، تسهل على اللاجئين الوصول إلى فرنسا والاندماج في المجتمع. يقوم متطوعون، إضافة إلى لاجئين أو مهاجرين مضى على وجودهم فترة معينة على الأراضي الفرنسية، بجمع تلك المعطيات والمعلومات، وتحميلها على موقع «سمسم».

قال بيار هنري المدير العام لجمعية «فرنسا أرض لجوء»، إنه كان هناك حاجة ماسة لإيجاد أداة تساعد اللاجئين الذين يرغبون بالعيش والاندماج بالمجتمع الفرنسي، لحظة وصولهم الأراضي الفرنسية. من هنا، جاءت فكرة موقع «سمسم». باريس-البيان

72

أفاد مصدر أمني في تعز، بأن الأجهزة الأمنية في المديرية ألقت القبض على 72 مهاجراً غير شرعي قدموا عبر الساحل.

وقال المصدر، إن أطقماً عسكرية من شرطة مديرية الشمايتين ألقت القبض على 72 مهاجراً بينهم 35 امرأة خلال الأيام الماضية أثناء عبورهم سيراً على الأقدام في مناطق وادي أديم وبني شيبة بالشمايتين، بعد أن قدموا من إثيوبيا عبر الساحل. وذكر المصدر، أن قوات الأمن الخاصة رافقت المهاجرين وتم التحفظ عليهم في مبنى شرطة المديرية بمدينة التربة حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

وأوضح، أن السلطة المحلية بالمديرية أبلغت مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن، وخاطبت عدداً من المنظمات الإنسانية في المنطقة بقضية المهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب المصدر، فإن عدداً من المهاجرين أفادوا بأن وجهتهم كانت إلى مدينة رداع بالبيضاء للعمل في مزارع القات، فيما أفاد آخرون بأن وجهتهم كانت إلى المملكة العربية السعودية.

هذا وكان المهاجرون الذين تم إلقاء القبض عليهم يعانون من أوضاع إنسانية صعبة داخل مقر احتجازهم في مبنى شرطة المديرية قبل أن يتدخل عدد من التجار وفاعلي الخير في المنطقة لتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وفي سياق ذلك، أشارت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مديرية الشمايتين في بيان لها إلى أن عدد المهاجرين 72 مهاجراً قادمون من إثيوبيا للبحث عن أعمال توفر القوت لهم ولأسرهم، إما بالتوجه إلى رداع في البيضاء أو السعودية. وبحسب بيان الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، فإن المهاجرين الإثيوبيين قدموا على دفعتين عبر البحر، مشيرين إلى غرق عدد منهم. تعز - البيان

18

دخل الأسير عبد الكريم راتب عويس (48 عاماً) من مخيم جنين، عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير نادي الأسير في محافظة جنين منتصر سمور، بأن الأسير عويس متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وتعرض قبل اعتقاله لعدة محاولات اغتيال، وهدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته.

يشار إلى أن شقيق الأسير عبد الكريم، حسان عويس اعتقل عام 2004، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عاماً أخرى، وله شقيق آخر شهيد يدعى سامر ارتقى عام 2002، في عملية اغتيال نفذتها مروحيات الاحتلال بحقه حين أطلقت صاروخين على سيارته في مخيم الأمعري، واعتقلت سلطات الاحتلال قبل أشهر شقيقه أحمد، ونجله راتب. رام الله - البيان