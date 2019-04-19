سياسي سوداني لـ«البيان»: النظام المعزول شوّه علاقاتنا بالخليج

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

دعا سياسي سوداني المجلس العسكري الانتقالي إلى مواصلة خطواته الرامية لترميم علاقات بلاده مع الإمارات والخليج التي عمل النظام المعزول على تشويهها. وقلّل البرلماني السابق مبارك النور، في تصريحات لـ«البيان»، من محاولات قطر تجميع أحزاب سودانية ذات خلفيات إخوانية لقيادة ثورة مضادة، وأكد أن الثورة التي شهدها السودان وأطاحت حكم جماعة الإسلام السياسي نابعة من إرادة الشعب السوداني التي لن تُقهر.

وتدافع مئات الآلاف من السودانيين، أمس، نحو ساحة الاعتصام المتواصل أمام القيادة العامة للجيش، دعماً لمطالب تجمّع المهنيين بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية، كما خرجت مسيرات مماثلة بالولايات ناحية الحاميات العسكرية هناك تحمل الهدف ذاته، في وقت أكد المجلس العسكري التزامه بتشكيل حكومة مدنية والتفاوض مع القوى السياسية، وكشف عن اتصالات أجراها مع الحركات المتمردة لتحقيق السلام.

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