الجيش الليبي: معركتنا مستمرة على «وكر» القاعدة الأخير

أكد الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن المعركة مستمرة على «الوكر الأخير» للقاعدة في ليبيا، موضحاً أن الجيش نفذ عمليات نوعية خلف «خطوط العدو»، وضد الميليشيات في طرابلس.

في السياق، أفشل الجيش، أمس، محاولة قطر خلط أوراق المشهد، عبر الهجوم الذي شنّته قوات المعارضة التشادية التي يتزعمها تيمان إرديمي، المقيم في الدوحة، على قادة تمنهنت، جنوبي سبها. وقال آمر منطقة سبها العسكرية، اللواء المبروك الغزوي، إن قوات الجيش الوطني استردت السيطرة على القاعدة بعد هجوم مباغت نفّذه متمردون تشاديون وبعض فلول ميليشيا إبراهيم الجضران، ووجّهت ضربات قاصمة للمعتدين، وقتلت وأصابت واعتقلت عدداً كبيراً منهم. طرابلس - البيان

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