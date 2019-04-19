المصريون في الإمارات يبدأون الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

تفتح سفارة مصر في أبوظبي والقنصلية العامة بدبي أبوابها اليوم حتى الأحد المقبل لاستقبال أبناء الجالية المصرية في الإمارات للاستفتاء على التعديلات الدستورية من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساء.

ونوهت السفارة بضرورة التقدم للاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي المصري أو جواز السفر المصري الموضح به الرقم القومي، وذلك بناء على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات التي دعت المصريين المقيمين خارج الجمهورية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري أخيراً.

وأكد السفير شريف البديوي، سفير مصر لدى الدولة، الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال الناخبين للتصويت على التعديلات الدستورية. وآعرب البديويً عن أمله بأن يكون الإقبال كثيفاً من جانب المصريين في الإمارات، الذين يصل عددهم إلى 350 ألفا تقريباً.

ولفت إلى أن عملية تأمين سير الاستفتاء تضم جانبين، الأول من خارج السفارة، وقد تم فعلياً الإعداد له بالتنسيق مع الشرطة الإماراتية، إذ يختص بالتأمين الكامل بمحيط السفارة، فيما يكون الثاني من داخل السفارة الذي تم الاستعداد له، وتم إلغاء الإجازات والراحات لكل العاملين بالسفارة في أبوظبي والقنصلية بدبي.

وتتضمن أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وأشاد البديوي بالجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة في الإمارات في تسهيل كل الإجراءات للقاطنين على أرضها، وتشكّل نموذجاً في تسهيل الإجراءات، وتوفير كل آليات الدعم بمعايير عالمية. وأوضح أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجاً يحتذى للعلاقات العربية.