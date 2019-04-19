«المجلس الأعلى للأمومة» يواصل جولته التفقدية في سقطرى

المصدر: سقطرى- وام

قام وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يزور أرخبيل سقطرى، بجولات تفقدية لعدد من المراكز الصحية ومختلف المناطق للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المنطقة وعلى وجه الخصوص للمرأة والطفل.

وزار الوفد مركزي «قاضب» و«ديحمض» بالساحل الغربي لسقطرى، واستمع من القائمين عليهما حول أهم احتياجاتهما وأبرز ما يقدمانه من خدمات للمرأة والطفل والجهود المبذولة في نشر الوعي والتثقيف الصحي العام.

كما زار الوفد منطقة «حالة» في شرق سقطرى، والتقى بالأهالي الذين رحبوا بالوفد الذي حرص على تقديم الدعم التثقيفي للأم والطفل في الأرخبيل، وتوعية الأمهات بأهمية تربية الأطفال صحياً ومساعدتهن على اتباع الأساليب الصحية والوقائية الضرورية قبل وبعد الولادة.

وقد نظم الوفد دورات توعوية حضرها جمع غفير من النساء في «ديحمض وقاضب وحالة» تركزت حول الصحة العامة للأمومة والطفولة، وأساليب الرعاية المناسبة، وأهمية دور المرأة في بناء المجتمع صحياً وبدنياً، والحفاظ على الأسرة من خلال نشر وعي التثقيف الصحي.. كما قام الوفد بتوزيع الهدايا والبروشرات والكتيبات الإرشادية على أطفال تلك المناطق.

وأكد الوفد، أهمية إيجاد مراكز تهتم بالأمومة والطفل في العديد من مناطق الأرخبيل، والتي تسهم في نشر الوعي الصحي.

ومن المقرر أن يواصل وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جولاته على باقي مناطق أرخبيل سقطرى، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأهالي خاصة النساء والأطفال الذين عبّروا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لقيادة دولة الإمارات الرشيدة على الدعم الذي يلقونه في المجالات كافة.