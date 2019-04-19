إغلاق شامل

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية، بما يشمل المعابر مع قطاع غزة عدة أيام متفرقة بدءاً من منتصف اليوم الجمعة. وسيتم عند منتصف الجمعة وحتى قبيل منتصف السبت 27 أبريل الجاري، فرض الإغلاق على المناطق كافة بمناسبة عيد الفصح بحسب جيش الاحتلال. كما ستفرض سلطات الاحتلال إغلاقاً آخر بدءاً من منتصف ليلة السابع من مايو المقبل وحتى قبيل منتصف التاسع من ذات الشهر بسبب إحياء ما يسمى بـ «ذكرى إقامة إسرائيل». وسيسمح خلال فترة الإغلاق للحالات المرضية المستعجلة الوصول للمستشفيات وكذلك تنقل الطواقم الطبية.

رفض

أكّد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، رفض المغاربة لأي مس أو تغيير لهوية المسجد الأقصى وبالقدس الشريف. وقال العثماني، خلال افتتاحه جلسة الحكومة، إن تخصيص العاهل المغربي محمد السادس منحة مالية كمساهمة في ترميم وتهيئة بعض ساحات وفضاءات المسجد الأقصى، يجسد الاهتمام الشخصي لجلالة الملك بمدينة القدس الشريف وبالمقدسيين. وأوضح أن العاهل المغربي، بوصفه رئيس لجنة القدس الشريف، له مواقف مدافعة وداعمة للقدس ولسكانه المقدسيين، وأنه يشترك في هذا مع كافة المغاربة الذين يرفضون أي مس أو تغيير لهوية المسجد الأقصى وبالقدس الشريف، ويدعمون «المقدسيين ليبقوا صامدين مرابطين في منازلهم وفي أزقتهم ضد المحاولات الرامية إلى إفراغهم وإفراغ القدس الشريف من الفلسطينيين».

إضراب أسرى

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أنّ ستة أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل يواصلون إضراباً عن الطعام منذ فترات متفاوتة ضد اعتقالهم إدارياً. وقال نادي الأسير في بيان، إن جميع الأسرى المضربين حالياً من سكان الضفة الغربية ويطالبون بإلغاء قرارات اعتقالهم إدارياً وسط تدهور مستمر في حالتهم الصحية. وأوضح البيان، أن أقدم الأسرى المضربين يبلغ 61 عاماً ويضرب منذ 19 من الشهر الماضي، فيما أن أحدهم يعاني من العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية منذ نوفمبر 2017. ووفق نادي الأسير الفلسطيني، تعتقل إسرائيل في سجونها حالياً نحو 5700 أسير وأسيرة، من بينهم نحو 500 على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح الاعتقال المفتوح من دون توجيه اتهامات محددة.