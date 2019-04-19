المجلس العسكري السوداني يعفي وزير الخارجية بالوكالة من منصبه

المصدر: البيان الالكتروني

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان قرار أعفى بموجبه وزير الخارجية المكلف بدر الدين عبدالله من منصبه.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس شمس الدين كباشي إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري الى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وأضاف كباشي إن البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي خاصة وأنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار الناطق الرسمي - بحسب سكاي نيوز - إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع، كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.