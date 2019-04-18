كندا تلم شمل عائلة سورية فقدت أطفالها السبعة في حريق

المصدر: أ ف ب

يصل أقرباء لاجئة سورية فقدت أبناءها السبعة في حريق منزل في مدينة هاليفاكس شرق كندا، الخميس إلى البلاد ليلتحقوا بأفراد آخرين من العائلة كانوا قد وصلوا في فبراير، على ما أعلن نائب كندي.

وكانت كوثر برهو البالغة 30 عاما قد هربت مع أسرتها من الرقة في شمال سوريا. وكانوا من بين حوالى 40 ألف لاجئ سوري استقبلتهم كندا منذ نهاية 2015.

وأشار النائب أندي فليمور في بيان إلى أن "عددا من أفراد عائلتها وصلوا في فبراير وبقوا إلى جانبها"، فيما "باتت مجموعة أخرى من أفراد العائلة على مشارف الوصول إلى كندا اليوم".

واستقرت الأسرة في مدينة هاليفاكس الساحلية الواقعة على المحيط الأطلسي في 2017، لكن في فبراير أتى حريق على منزلهم من طبقتين.

وقضى أطفالها السبعة الذين تراوح أعمارهم بين أربع سنوات و15 في الحريق. أما زوجها ابراهيم فلا يزال يعالج في المستشفى من حروق بالغة.

وسرّعت أوتاوا من إجراءات منح تراخيص سفر وعمليات التدقيق الصحي لإحضار أفراد عائلتها الموسعة لتقديم الدعم المعنوي لها.

وشكرت كوثر برهو عن طريق مجموعة "هارت سوسايتي" الداعمة للاجئين، من تعاطف مع قصتها "في هذه المرحلة القاتمة للغاية".

وأشارت المنظمة إلى أن كوثر تمضي جل وقتها "في المستشفى إلى جانب زوجها لمساندته في طريق العلاج".