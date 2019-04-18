الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الإمارات من 19 الى 21 أبريل الجاري

المصدر: أبو ظبي - مصطفى خليفة

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية لدى الدولة عن بدء استقبال أبناء الجالية المصرية في الإمارات ممن لهم حق الانتخاب للاستفتاء على التعديلات الدستورية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 19 ابريل الجاري وحتى يوم الاحد 21 ابريل من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء بمقر السفارة في أبوظبي والقنصلية في دبي.



ونوهت السفارة إلى ضرورة التقدم للاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي المصري أو جواز السفر المصري الموضح به الرقم القومي وذلك بناء على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات التي دعت المواطنين المقيمين خارج الجمهورية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري مؤخرا.



وأكد السفير شريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين للتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد بين الفترة من 19 الى 21 أبريل الجاري.



وقال البديوي ستبدأ عملية التصويت للمصريين المتواجدين في الإمارات فى تمام التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساء، وذلك بمقر السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة المصرية بدبي، من خلال حضور الناخب للجنة السفارة للإدلاء بصوته بعد أن يقدم للجنة بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر المميكن".



وأشار إلى إجراء التواصل مع أفراد الجالية وحثهم على المشاركة بعملية الاقتراع، معرباً عن أمله فى أن يكون الإقبال كثيفاً من جانب المصريين في الإمارات، والذين يصل عددهم بالإمارات إلى 350 ألف مصري تقريباً.



ولفت البديوي إلى أن عملية تأمين سير الاستفتاء تضم جانبين الأول من خارج السفارة، وقد تم فعلياً الإعداد له بالتنسيق مع الشرطة الإماراتية حيث تختص بالتأمين الكامل بمحيط السفارة المصرية، فيما يكون الثاني من داخل السفارة والذى تم الاستعداد له وتم إلغاء الإجازات والراحات لكافة العاملين بالسفارة في أبوظبي والقنصلية بدبي.



وتتضمن أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة لقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.



وأضاف، في إطار توجيهات الدولة المصرية تقدم السفارة عدداً كبيراً من الخدمات في مقدمتها تجديد جوازات السفر، وتصريح العمل، والتصديقات، واستخراج شهادات الميلاد، والتوكيلات"، مجدداً تأكيداته أن الدولة المصرية تولي اهتماماً فائقاً برعاية جميع أبنائها في مختلف أنحاء العالم، وأن رعاية المصريين أولوية قصوى لدى السفارات المصرية بالخارج.



وأشاد البديوي ، بالجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل كافة الإجراءات للقاطنين على أرضها و تشكل نموذجاً عالمياً في تسهيل الإجراءات، وإنجازها بسرعة فائقة، وتوفير كل آليات الدعم بمعايير عالمية.

وأوضح، أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجاً يحتذى للعلاقات العربية العربية، عازياً ذلك للتكامل في الرؤى والأهداف الاستراتيجية منذ تأسيس دولة الإمارات"، منوهاً إلى أن السفارة تقدم كافة الدعم للمستثمرين الإماراتيين من حيث الرد على الاستفسارات المتعلقة بتطورات وفرص الاستثمار بمختلف القطاعات.