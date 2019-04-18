«الانتقالي السوداني»: العلاقة مع الإمارات استراتيجية

المصدر: الخرطوم - عثمان فضل الله، وكالات

كشفت مصادر سودانية رفيعة ل«البيان» أن وفداً قطرياً برئاسة وزير الخارجية طلب القدوم إلى السودان غير أن السلطات السودانية الجديدة أبلغته بعدم رغبتها في استضافته.

في الأثناء، أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن العلاقات الإماراتية السودانية استراتيجية، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم الإماراتي والسعودي للسودان في الظروف العصيبة التي يمر بها.

وقال المجلس، في بيان، إن رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان وصف العلاقات الإماراتية السودانية بالمهمة، فيما وصف نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدني، علاقات بده بالإمارات والسعودية ابالاستراتيجية والمتميزة.

وشرع المجلس بخطوات متزامنة في تفكيك الدولة العميقة التي أسّس لها تنظيم الإخوان، وواصلت السلطات حملات الاعتقال لرموز النظام، فيما أصدر المجلس، بحسب مصادر عسكرية تحدثت ل«البيان12 ،» مرسوماً لترتيب الأوضاع ومحاربة الفساد ومحاسبة جميع القيادات الضالعة فيه. وتوقّع مصدر سوداني أن تُعلَن الحكومة المدنية بداية الأسبوع المقبل.

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