«موكب أبيض» في ساحة الاعتصام

المصدر: الخرطوم - وكالات

خرج عشرات الأطباء السودانيين بزيّهم الأبيض من المستشفى الرئيسي في الخرطوم باتجاه ساحة الاعتصام على وقع هتافات «حرية، سلام، عدالة»، في مشهد وصفه نشطاء بـ«الموكب الأبيض». وخرج الصحافيون في مسيرة منفصلة مطالبين بحرية الصحافة ورافعين لافتات تطالب بأن يدير وسائل الإعلام الرسمية صحافيون «مستقلون ومهنيون».

وقالت المتظاهرة فاديا خلف: «واجهنا الغاز المسيل للدموع، وسجن كثيرون منّا. تعرّضنا لإطلاق النار وقتل كثيرون. كل ذلك لأننا قلنا ما نريده».

ورغم الأجواء الاحتفالية التي شهدتها ساحات الاعتصام، حيث غنّى المتظاهرون ورفعوا أعلام بلدهم، فإن القلق ساد في الأيام الأخيرة في ظل مخاوف من محاولة محتملة للجيش لفض الاعتصام بالقوة.

وقالت خلف: «نخشى الآن أن تُسرق ثورتنا، وهذا ما يدفعنا للبقاء هنا، سنبقى إلى حين الاستجابة لمطالبنا».