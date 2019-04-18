أهالي سقطرى يشيدون برعاية الشيخة فاطمة للأمهات والأطفال

المصدر: سقطرى- وام

أشاد أهالي عدد من مناطق جزيرة سقطرى بالرعاية والمساعدة الكبيرة، التي تقدمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لأمهات وأطفال الجزيرة، من خلال وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يزور سقطرى حالياً.

وعبرت الأمهات والأطفال الذين التقاهم الوفد عن امتنانهم وشكرهم للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها للشعب اليمني عامة ولأهالي جزيرة سقطرى خاصة.

وكثف وفد المجلس - في اليوم الثاني من زيارته لسقطرى- أنشطته التوعوية لأمهات وأطفال الجزيرة من خلال المحاضرات الصحية التوعوية.

وزار الوفد عدداً من مناطق سقطرى ونظم محاضرة صحية تثقيفية في منطقة زاحق حضرها جمع كبير من الأمهات والأطفال واستمعوا للشروط الصحية الضرورية لحياة الأم والطفل وضرورة اتباعها للحفاظ على صحتهم، كما زار الوفد مناطق محفرهين وستيرو وديكسم ونظم محاضرات تثقيفية مماثلة وشهدت إقبالاً كبيراً من الأمهات والأطفال. والتقى الوفد - خلال الزيارة - الأمهات والأطفال في هذه المناطق وتعرف على وضعهم والتحديات الصحية التي تواجههم ووزع الهدايا على الأطفال من سكان هذه المناطق.