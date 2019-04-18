«نعيم».. شاهد على إجرام الحوثي بقدم مبتورة

المصدر: دبي - البيان

تحصد ألغام ميليشيا الحوثي، يومياً، أرواح عدد من اليمنيين، في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، حيث قامت الميليشيا بتلغيم مناطق واسعة، حتى في الأراضي الزراعية، وهو الأمر الذي يعطل الحياة المدنية للسكان المرهقين أصلاً من تداعيات الحرب التي تشنّها الميليشيات منذ أكثر من أربع سنوات.

نعيم أحمد الجمال أحد اليمنيين الذين باتوا ضحية لغم حوثي، فقد على أثره إحدى قدميه.

ويقول نعيم، في تصريح لمكتب الإعلام الخاص بالمركز السعودي لنزع الألغام (مسام): إنه لغم انفجر به حين كان يجتاز منطقة كانت توجد فيها الميليشيا، ما أدى إلى بتر إحدى قدميه. ويضيف أنه تم العثور على 190 لغماً في تلك المنطقة، وأن الميليشيا قامت بتلغيم كل شيء.

ولفت نعيم إلى أن الميليشيا لا تستخدم الألغام لأغراض عسكرية، مثل محاولة إعاقة تقدم قوات الشرعية، بل وسعت استخداماتها الإجرامية في استهداف المدنيين، بهدف منع تطبيع الأوضاع، وترك انطباع لدى السكان بأن الأوضاع ليست على ما يرام. وكشف نعيم أن الميليشيا زرعت ألغاماً حتى داخل بعض المنازل التي أخلاها أهلها فترة من الزمن.

وأضاف موجهاً رسالة للحوثي: «أنتم تقتلون الشعب اليمني، ولا تقتصر حربكم على الجبهات العسكرية، بل خلّفتم مآسي وكوارث بين السكان المدنيين في مختلف أنحاء اليمن».