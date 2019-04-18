مصادر لـ «البيان»: الخرطوم رفضت استقبال وزير خارجية قطر

المصدر: الخرطوم ــ البيان

كشفت مصادر سودانية رفيعة أن وفداً قطرياً برئاسة وزير الخارجية القطري طلب القدوم الى السودان غير أن السلطات السودانية أبلغته بعدم رغبة الخرطوم في استضافته.

وقالت المصادر لـ «البيان»، إن السلطة التي تولت الحكم في السودان لديها العديد من التحفظات على السياسات القطرية، ولفتت إلى أن علاقات البلدين لن تكون كما كانت في السابق ما لم تجري الدوحة تعديلات جوهرية على سياساتها تجاه السودان.

وشدّدت المصادر ذاتها، على أنّ الإشارات التي تأتي من قطر حتى الآن، لا تصب في مصلحة الشعب السوداني، وإنما تهدف لحماية رموز النظام السابق وتشجع على الالتفاف على ثورته.

وتوجه وفد مصري رفيع المستوى، أمس، إلى الخرطوم في زيارة قصيرة. وتأتي زيارة الوفد بعد ساعات من اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية صرح بأن السيسي أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان. إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، دعمها لخيارات الشعب السوداني والخطوات والإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان: «تتابع الجمهورية اليمنية باهتمام وحرص بالغين تطورات الأوضاع في السودان، انطلاقاً من الأواصر المتينة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ولما يحظى به السودان من أهمية في محيطة العربي والإقليمي والدولي».