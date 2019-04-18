معركة التحرير تتقدم في إب

المصدر: عدن - البيان

وصلت معركة التحرير من الميليشيا إلى محافظة إب، وخاضت القوات المشتركة بإسناد من مقاتلات التحالف مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في أطراف مديرية النادرة مع مديرية الشعر، فيما ألقت مقاتلات التحالف منشورات على عاصمة المحافظة حثّت السكان على الانتفاضة ضد الميليشيا.

وذكرت مصادر عسكرية وسكّان لـ«البيان» أن المعارك تدور بالقرب من جبل السور في مديرية الشعر وجبل العود في مديرية النادرة ومنطقة حمك على أطراف محافظة الضالع مع محافظة إب، وأن العشرات من عناصر الميليشيا قتلوا، وأن انفجارات عنيفة هزت أرجاء المنطقة.