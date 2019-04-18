الحديدة تترنح فوق 750 خندقاً حوثياً

المصدر: عدن - البيان

كشفت الحكومة اليمنية، أن ميليشيا الحوثي، استحدثت 750 خندقاً داخل الحديدة، بما يشكل عشرة أضعاف الخنادق التي كانت موجودة لدى سريان الهدنة في ديسمبر الماضي، في وقت أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن مرونة الشرعية في التعامل مع تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة قابلته ميليشيا الحوثي بتعنت ومماطلة.

وخلال لقائه في الرياض المبعوث الأممي مارتن غريفث ومعه رئيس لجنة تنسيق الانتشار اللواء مايكل لوليسغارد، قال هادي، إن تمسك الشرعية بمسار السلام باعتباره هدفاً وخياراً تعمل دوماً من أجله وفي مختلف المواقف والظروف لأن الصراعات والحروب تفضي في النهاية إلى الجلوس على طاولة الحوار. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن الميليشيا استحدثت 750 خندقاً في الحديدة، بدلاً من 70 خندقاً حفرتها في المدينة قبل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن هذا لا يعكس رغبة حقيقية في السلام.