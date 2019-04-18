السعودية والعراق تعزّزان العلاقات بـ13 اتفاقية

المصدر: الرياض، بغداد - البيان، وكالات

وقعت السعودية والعراق 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أمس، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى الرياض، على رأس وفد عالي المستوى، يضم أكثر من 11 وزيراً، و68 مسؤولاً حكومياً، وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع الخاص، في زيارة تستمر إلى اليوم.



والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الوزراء العراقي الذي يزور الرياض، على رأس وفد اقتصادي كبير. وقال عبد المهدي: إن العراق يرغب بتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، مؤكداً أن تبادل الزيارات بهذا المستوى الكبير يفتح آفاقاً واسعة بين البلدين.



جاءت تصريحات عبد المهدي بعد وصوله إلى الرياض ولقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز. وعبر عبد المهدي عن بالغ سعادته لزيارة المملكة العربية السعودية وتطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن زيارته للمملكة تجسد توجه الحكومة العراقية ورغبتها بتطوير العلاقات مع السعودية في جميع المجالات.



وأعرب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن ارتياحه للتطور والاستقرار الذي يشهده العراق، وأن تؤدي زيارة رئيس الوزراء إلى تحقيق ما يصبو إليه البــلدان من زيادة التعاون ورفع مستوى العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي.



نقلة نوعية



وقال مصدر عراقي رفيع في الوفد العراقي في تصريح خاص لـ" البيان " ان المحادثات المشتركة والتي توجت بتوقيع 13 اتفاقية ومذكرة تعاون سوف تعبر بالعلاقات الثنائية بين البلدين للوصول بها الى مرحلة ما قبل حرب الخليج الثانية، منوها بالجهود العالية التي قادها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في اعادة العراق الى حاضنته العربية وانعاش اقتصاده لتمكين حكومته من تحقيق رفاهية مواطنيها .



واضاف المصدر: "نعلم حرص السعودية على استقلال القرار العراقي بعيدا عن أي تأثيرات اقليـــمية او دولية ، وهذا ما تســعى حكومتنا الي تحقيقه"، مشيرا الى ان أهمـــية بغداد في ترتيبات الأمن السعودي والأمن الاقليمي للمنطقة بالنظر إلى أن العراق يمثل عمقا استراتيجيا للأمن القومي العربي".