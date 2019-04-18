تصعيد إسرائيلي.. هدم منازل في رام الله والقدس وطولكرم

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس من هجماتها على منازل وممتلكات المواطنين، وهدمت عدداً من المنازل في رام الله والقدس وطولكرم، كما اعتقلت أكثر من 20 مواطناً من محافظات الضفة، فيما اشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن صفقة القرن بوابة لتمكين الاستعمار بفلسطين.

ففي رام الله هدمت جرافات الاحتلال فجر أمس، منزل الشهيد صالح البرغوثي في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله.

وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزل الشهيد البرغوثي، فيما اعتلى الجنود أسطح المنازل المجاورة، وشرعت جرافة عسكرية بهدم وتدمير المنزل.

وفي القدس المحتلة شرعت آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، بهدم منزل ومخزن يعودان للمواطن عز الدين برقان في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص.

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً قيد الإنشاء على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم، وهو واحد ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم في المنطقة. كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 مواطناً من الضفة، عرف من بينهم 7 من بيت لحم، و5 من مخيم الجلزون، و5 من محافظة قلقيلية، واثنين من سعير بالخليل وآخر من القدس.

إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من أن التحالف الأاسرائيلي الأمريكي يُسابق الزمن لإتمام مخططاته من بوابة (صفقة القرن) الأمريكية كرافعة نهائية لتمكين هذا المشروع الاستعماري الخطير ومنحه (الشرعية) المزعومة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.