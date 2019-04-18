مارشال بيلينغسلي لـ«البيان»:«داعش» انتهى جغرافياً

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

قال مساعد وزير الخزانة الأمريكية مارشال بيلينغسلي في تصريح خاص لـ«البيان»: إن تنظيم داعش الإرهابي انتهى جغرافياً في الشرق الأوسط، موضحاً أن قيادات التنظيم في سوريا أخفقت في جمع الأموال، وفي محاولة تجديد المصادر لها. فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية سيمنح الجامعة إمكانية المساهمة في التسوية السورية.

وأوضح بيلينغسلي في تصريحه لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة أن «هنالك خسائر ميدانية فادحة للتنظيم، أدت إلى تخلي الكثير من عناصره عن مهامهم، واقتتالهم في ما بينهم، ومنهم من سرق آلاف الدولارات وفر بها إلى بلدانه الأصلية».

ويزيد: «أظهرت نتائج التحقيقات التي تقوم بها الدول المعنية في تتبع تمويلات تنظيم داعش، إلى الوصول لشبكة من الميسرين، تمول التنظيم وتدعمه، من أوروبا وتركيا والعراق وبعض مناطق الخليج، ولقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية إثر ذلك باستهداف هذه المجموعة الخطيرة والتي تحمل اسم (الراوي)، والعمل على تجفيف منابعه، وتتبع بقية عناصرها الفارة».

قطع تحركات

ويردف بيلينغسلي «أثمرت هذه العمليات، في أكتوبر الماضي تحديداً، وبالتعاون مع الحكومة العراقية، لقطع أحد أهم المغذين الكبار لـ(الراوي) وهي مجموعة أخرى تحمل اسم (آفاق)، والتي كانت تعنى بعمليات التحويل، ولقد تمكنا من قطع تحركات هذه المجموعة، وبالرغم من وجود بعض العناصر الهاربة».

ويقول «تنظيم داعش كان يعتمد بشكل رئيسي على مصدرين للتمويل، وهي نهب أموال الشعب العراقي، والنفط، ولقد تم تقليص هذه المصادر وقطعها نهائياً، وعليه فإن ما يفعلونه الآن هو عمليات إجرامية صغيرة قياساً بالماضي، وهي آخذة بالتآكل تدريجياً، ونحن نهتم حالياً بالتركيز على قطع التواصل الاستراتيجي ما بين عناصر التنظيم الباقين والتي يكون (السوشيال ميديا) جزءاً منها».

العودة

إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية سيفعل من الدور العربي في إيجاد التسوية السياسية للأزمة السورية.

وشدد لافروف على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية قريباً والقضاء على البؤر الإرهابية في مدينة إدلب السورية والعمل علي عودة مؤسسات الدولة السورية إلى جميع المناطق.

وأكد أنه على الأمم المتحدة عدم التدخل في تحديد قائمة الأسماء المتعلقة باللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى أن دور الأمم المتحدة يقتصر على تسيير عمل السوريين.

وأشار لافروف إلى أن صيغة «أستانا» في المحادثات حول سوريا ستبقى هي الصيغة الأكثر فاعلية، حيث حققت تقدماً ملموساً في الشأن السوري ما يعجل من عقد الاجتماعات المقررة في جنيف لتسوية الأزمة السورية.

1126

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، بأن أكثر من ألف لاجئ، قد عاد إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: «خلال الـ 24 الساعة الماضية، عاد 1126 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية، من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 345 لاجئاً (103 نساء و176 طفلاً)، من لبنان،عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 781 شخصاً (234 امرأة و398 طفلاً)، عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

400

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، إن القوات الأمريكية التي ستبقى في سوريا، وتقدر بأربعمئة جندي، لن تضمن هزيمة تنظيم "داعش"، وعدم عودته من جديد إلى المنطقة. في وقت اتخذت قوات سوريا الديمقراطية، إجراءات لمنع تهريب النفط لمناطق الحكومة السورية.