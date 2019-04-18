الإمارات تشارك بمنتدى التعاون العربي الروسي في موسكو

المصدر: موسكو- وام

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الخامسة لـ«منتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري» بوفد برئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وبحضور جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وناقش المشاركون في المنتدى - الذي اختتم أول من أمس واستمر يومين - أبرز سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية وروسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية إضافة إلى عدد من أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وينبثق المنتدى عن الجامعة العربية، ويمثل أحد الحوارات التي تعقدها مع التجمعات الإقليمية والدولية والدول الأخرى، بهدف تعزيز التعاون العربي مع هذه الأطراف المؤثرة دولياً وتوسيع آفاق التنسيق والعمل المشترك حيث استضافت دولة الإمارات الدورة السابقة لهذا المنتدى على المستوى الوزاري في عام 2017.

حضر المنتدى وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، فيما ترأس الجانب العربي كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أحمد عيسى عوض، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة الـ 151 على المستوى الوزاري، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وأكد سيرغي لافروف - في كلمته خلال المنتدى - أهمية عقد هذه الاجتماعات من منطلق العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجانبين العربي والروسي.

من جانبهم أشاد وزراء الخارجية العرب ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في الاجتماع بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات العربية الروسية، مؤكدين أهمية التنسيق الوثيق مع الجانب الروسي على مختلف المستويات.