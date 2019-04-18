«إنستغرام» يوجّه ضربة لقادة الحرس الثوري الإيراني

المصدر: واشنطن-وكالات

حظرت «إنستغرام» حسابات عدة لقادة في الحرس الثوري الإيراني، على ما أفاد موقع تابناك الإخباري، في خطوة أدرجتها الشبكة الاجتماعية الأمريكية في إطار الالتزام «بالقانون الأمريكي بشأن العقوبات».

وأعلنت الولايات المتحدة في 8 أبريل، أنها أدرجت الحرس الثوري الإيراني، على قائمتها للمنظمات «الإرهابية الأجنبية»، ودخل القرار حيز التنفيذ أول من أمس.

وأشار موقع تابناك الإخباري، إلى أن «إنستغرام» حجبت حسابات عدة عائدة لقادة حاليين وسابقين في الحرس الثوري الإيراني.

وأفاد الموقع المقرب من المحافظين، بأن من بين الأسماء التي أغلقت حساباتها هناك خصوصاً، قائد الحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، ورئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، وقائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني. كذلك أورد الموقع اسم قائد القوات البرية للحرس الثوري، العميد محمد باكبور، والقائد السابق للحرس، اللواء محسن رضائي، الذي يشغل حالياً منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام. ولدى محاولة صحافي من وكالة فرانس برس، معاينة صفحة اللواء سليماني على «إنستغرام»، ظهرت رسالة تؤكد أن الحساب «غير متوفر»، و«قد يكون سُحب» من الخدمة.

وقال ناطق باسم «إنستغرام» لوكالة فرانس برس «نحن نعمل بموجب الضوابط القانونية الأمريكية على صعيد العقوبات». وأضاف «نعمل مع السلطات الحكومية بصورة ملائمة، لنضمن التزامنا بموجباتنا القانونية، خصوصاً تلك المتصلة بالإدراج الأخير» للحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، من دون إعطاء إيضاحات إضافية.