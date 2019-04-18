الحريري: الوضع الاقتصادي في لبنان سيئ

المصدر: بيروت- وكالات

أكد رئيس ​مجلس الوزراء​ اللبناني ​سعد الحريري​ أن الوضع الاقتصادي في بلاده متراكم وسيئ ولا يوجد نمو منذ 7 سنوات وهناك إنفاق كبير في كل القطاعات ونحن كحكومة يجب أن نكون صادقين، مشدداً على أنه «يجب اتخاذ إجراءات تقشفية ولكن لن نمس ذوي الدخل المحدود».

ولفت الحريري في تصريحه بعد انتهاء ​الجلسة التشريعية​، إلى أنه «إذا قمنا بإقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ في السابق، لكننا نريد أن نحافظ عليها عبر أخد إجراءات صعبة في التقشف الذي نقوم به»، مبيناً أن «المطلوب منا أكثر موازنة تقشفية بتاريخ ​لبنان،​ لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا زيادة الإنفاق ويجب علينا أن نتعلم من الدول التي حصل فيها مشاكل».

وأعلن أنه «يجب علينا أن نقوم بإصلاح حقيقي في البلد وهذا الإصلاح يجب أن يكون على حساب الإنفاق في الإدارة اللبنانية»،

وأكد الحريري أن «​المصارف​ عليها مسؤولية ومستعدة أن تتحمل وتساهم بكل هذه الخطة ويجب أن نرى إصلاحاً حقيقياً»، مشيراً إلى أنه «في ​باريس​ 2 ذهب لبنان إلى ​فرنسا​ والمصارف وضعت 10 آلاف مليار في تصرف الدولة ونحن لم نقم بأي إصلاح»، متسائلاً: «إذا أصابتنا المصيبة من سينقذنا؟ أقول هذا الكلام لأنني أريد أن أكون صادقاً مع الجميع وعلينا أن نتكاتف مع بعضنا البعض».